Росстат отчитался о возобновлении работы сайта

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) возобновила работу своего официального сайта – rosstat.gov.ru. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Работы по полному восстановлению функционала информационных систем продолжаются в круглосуточном режиме», – вместе с тем пояснили в Росстате.

Для обеспечения безопасности данных «отдельные сегменты инфраструктуры остаются изолированными» – такая мера необходима для их тщательной проверки и поэтапного вывода обратно в доступ. Из-за этого некоторые функции сайта и IT-инфраструктуры могут быть временно недоступны, предупредили в пресс-службе.

С учетом сложившихся обстоятельств Росстат продлил срок предоставления первичных статистических данных до 13 ноября 2026 года по ряду форм федерального статистического наблюдения. Соответственно, возможны переносы дат публикации отдельных статистических данных.

Обновленный план срочных публикаций будет публиковаться в разделе «Анонсы» на сайте ведомства. Информацию о доступных каналах сдачи отчетности, а также ответы на часто задаваемые вопросы можно найти в разделе «Респонденты», уточнили в Росстате.

Все официальные обновления о статусе сервисов, возможных переносах публикаций и сроках сдачи отчетности размещаются на сайте ведомства и на его официальных страницах в социальных сетях.

«Просим не ориентироваться на сведения из непроверенных источников и использовать только указанные каналы для получения достоверной информации», – заключили в пресс-службе.

При этом сайт Татарстанстата на данный момент по-прежнему недоступен.

Интернет-ресурсы Росстата подвергались кибератакам с 29 октября по 1 ноября. В воскресенье, 1 ноября, сайт ведомства был взломан, после чего прекратил работу (включая и страницы региональных управлений).

Газета «Коммерсантъ» отмечала, что хакеры оставили на сайте Росстата ряд сообщений (включая заявление на белорусском языке: «Никому не избежать ответственности») и логотипы группировок «Киберпартизаны BY»* и Silent Crow* (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России). Последние в 2025 году взяли на себя ответственность за взлом информационной системы компании «Аэрофлот», приведший к масштабному сбою.

* Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.