Россиянкам назвали максимальный размер пособия по беременности и родам в РФ в 2025 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам в следующем году в РФ будет равен 794 тыс. рублей при одноплодной беременности. В случае осложненных родов данный показатель составит 885 тыс. рублей. Об этом сообщила член Совета Федерации Ольга Епифанова.

Также, по ее словам, женщины смогут рассчитывать на отпуск сроком до 194 дней, пишет РИА Новости.

Она напомнила, что при назначении пособия по беременности и родам учитывается заработная плата гражданки за два предыдущих года. По словам сенатора, расчетный период можно изменить, если россиянка в этот период уже была в декретном отпуске или по уходу за ребенком до 1,5 года.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец напомнила, какие выплаты на детей в России полагаются отцам. Также детский омбудсмен Татарстана призывала представителей бизнеса ввести льготы и иные преференции для сотрудников с детьми. Такая мера, по ее мнению, может поспособствовать повышению рождаемости в стране и улучшению демографической ситуации.