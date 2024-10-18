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Волынец напомнила, какие 6 выплат на детей доступны отцам
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец напомнила, какие выплаты на детей могут получать папы. Об этом она рассказала в преддверии Дня отца, который отмечается в России в третье воскресенье октября.
Всего она привела шесть выплат:
- Пособие по уходу за болеющим ребенком в возрасте до семи лет включительно. Родитель, который осуществляет уход, получает пособие в размере 100% от заработка, даже если его рабочий стаж составляет менее восьми лет. Если ребенку восьми лет и более положено лечение на дому, то с 11-го дня пособие будет составлять 50% от дневного заработка родителя. Листки нетрудоспособности в этих случаях полностью оплачиваются Социальным фондом России.
- Материнский капитал — с учетом последней индексации его сумма превышает 833 тысячи рублей. Уполномоченный подчеркнула, что правом на его получение обладают родители с российским гражданством на момент появления ребенка, который является гражданином России по рождению.
- Единовременное пособие при рождении ребенка. Выплата положена всем российским семьям, постоянно проживающим на территории страны. По данным на 2024 год, его размер составляет 24 604,3 рубля.
Оформить пособие может один из родителей по месту работы. Если же они оба безработные, то могут оформить его в органах социальной защиты. Детский омбудсмен обратила внимание, что выплату нужно оформить в течение полугода после дня рождения малыша. Если в семье, к примеру, двойня, то выплата предоставляется на каждого из детей.
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет может оформить либо мама, либо папа. Размер выплаты составляет 40% от среднего заработка застрахованного лица. При расчете используется информация за два предыдущих года. Минимальная планка пособия с 1 февраля составляет 9 227,24 рубля, а максимальный размер — 49 123,07 рубля. При этом если родитель является получателем пособия по безработице, эта выплата ему не положена.
«Отпуск по уходу за ребенком можно дробить, например первую часть отпуска может взять мама, а вторую — папа. Обращаем внимание, что право на пособие по уходу за ребенком в полном объеме сохраняется при работе во время отпуска по уходу за ребенком. Родитель может выйти на работу до того, как ребёнку исполнится 1,5 года, и продолжить получать пособие», — заявила Волынец.
- Единое пособие на детей в возрасте до 17 лет, объединившее ряд мер господдержки нуждающимся семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Для Татарстана размер ПМ составляет 12 741 рубль.
Получить пособие может один из родителей, опекун либо усыновитель.Получаемая сумма будет зависеть от степени нуждаемости семьи. Если в семье несколько детей, то выплату назначат на каждого из тех, кому нет 17 лет.
«С 2024 года внесены некоторые изменения в правила назначения единого пособия: для определения нуждаемости в доход семьи не будут учитываться выплаты родителям, удостоенным звания „Мать-героиня“, или награждённым орденом или медалью ордена „Родительская слава“, а также проценты по номинальным счетам в банках, открытым на детей в возрасте до 18 лет, находящихся под опекой или попечительством. С 1 июня 2024 года не будет учитываться заработок несовершеннолетних в свободное от учёбы время», — перечислила уполномоченный по правам ребенка.
- Удостоверение многодетной семьи. Документ подтверждает статус семьи и предоставляет право на получение ряда налоговых, коммунальных, транспортных и других льгот обоим родителям. Получают его семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они являются студентами дневных отделений вузов.
С октября 2024 года оформить удостоверение можно и в цифровом варианте, загрузив на портале «Госуслуги» в разделе «Документы».
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