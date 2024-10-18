Волынец напомнила, какие 6 выплат на детей доступны отцам

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Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец напомнила, какие выплаты на детей могут получать папы. Об этом она рассказала в преддверии Дня отца, который отмечается в России в третье воскресенье октября.

Всего она привела шесть выплат: