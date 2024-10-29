«Импульс многодетности». Волынец призвала бизнес ввести льготы для сотрудников с детьми

Ирина Волынец

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Работодатель может договориться об удаленной работе со своими сотрудниками, если трудовая деятельность позволяет осуществлять ее дистанционно. Об этом «Татар-информу» рассказала уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

Ранее движение «Ветераны России» предложило предоставлять женщинам право на удаленку ради повышения рождаемости.

«Если работодателя это устраивает, если данная отрасль предполагает такой вид трудоустройства, то по обоюдному согласию в договоре это может быть прописано и без федерального или регионального закона», – сказала Волынец.

Она напомнила, что есть профессии, которые не предполагают дистанционный формат работы: учителя, врачи, производственные специальности и др.

«Если мы будем обязывать работодателя предоставлять женщине право работать на удаленке без учета специфики направления трудоустройства, то это может грозить тем, что женщин попросту не захотят принимать на работу», – считает детский омбудсмен.

По ее словам, более эффективной мерой станет совершенствование законодательства в вопросе социальной ответственности бизнеса по отношению к своим сотрудникам с детьми.

«И это возможно только через льготное налогообложение для предприятий, которые предоставляют особые условия своим сотрудникам, у которых есть дети, либо уже скоро появятся дети. Это и предоставление, например, абонементов в фитнес-центры для сотрудников, это могут быть дополнительные выходные, это медицинская страховка расширенная», – отметила Волынец.

По ее словам, эти меры дадут «большой импульс развитию многодетности».