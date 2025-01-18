Россиянин выставил на продажу легендарный альбом Тhе Bеаtlеs за 5 млн рублей

Россиянин выставил на продажу легендарный оригинальный третий студийный альбом группы Тhе Bеаtlеs «Вечер трудового дня». За раритетные пластинки продавец просит 5 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

Согласно описанию, данный альбом был выпущен в СССР в 1986-м ограниченной серией: тиражом в 2 тыс. экземпляров. Как заверяет продавец, количество пластинок этого тиража Тбилисской студии грамзаписи минимальное на данный момент.

Напомним, что большая часть песен в третьем студийном альбоме британской рок-группы была написаны специально для одноимённого фильма, в котором музыканты сыграли самих себя. Связь с фильмом отображена и на обложке альбома: лица членов группы показаны в виде кадров киноплёнки. «Вечер трудового дня» стал первым альбомом Битлз, на котором не было представлено ни одной заимствованной песни — все их написали Джон Леннон и Пол Маккартни. Альбом достиг первого места в британском национальном хит-параде и держался на вершине почти полгода.

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