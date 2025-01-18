Первую «Феррари» Шумахера выставят на торги в Париже - фото спорткара

4 февраля в Париже стартуют торги спорткара F355 GTS – первой «Феррари» семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера. Информация о торгах опубликована на сайте RM Sotheby»s.

Речь идет о двухдверной машине синего цвета с белым кожаным салоном. Как отмечают организаторы торгов, в 1996 году Шумахера переманили из Benetton в команду Ferrari и итальянская компания предоставила своему новому водителю дорожную машину, которой спортсмен «мог наслаждаться по своему усмотрению» и на которой ездил по трассам по всему миру.

Предположительно это первая Ferrari, на которой Шумахер ездил за Scuderia. Также по некоторым данным, эту машину Шумахер настраивал лично.

По данным из сервисной книги авто, машину доставили в Weber Management GmbH (компания менеджера Михаэля Шумахера Вилли Вебера) 30 апреля 1996 года и потом транспорт был доставлен через Ferrari Deutschland GmbH в Висбадене. Это произошло всего через два дня после Гран-при Европы на Нюрбургринге, где Шумахер занял второе место.

Первое обслуживание этот спорткар прошел в Monaco Motors, официальном дилерском центре Ferrari в Монако, 5 мая 1996 года.

В мае 2002-го автомобиль перешел во владение Пьера Валентина из Мужена, Франция, а затем Кристофера Аллена из Валлориса. В 2004-м Ferrari Шумахера купил владелец, который владел им до 2025-го.

Интересно, что в 2020-м автомобиль получил сертификацию Ferrari Classiche, которая подтверждает, что машина сохранила свое оригинальное шасси, коробку передач, кузов и окрашена в оригинальное цветовое сочетание.

фото: rmsothebys.com