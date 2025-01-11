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В России продают умного кота за 200 млн рублей
Жительница Московской области продает умного кота, который умеет смывать воду за собой и своим хозяином. За такое домашнее животное просят 200 млн рублей, следует из опубликованного объявления.
«Первый в мире кот, который научился смывать воду в унитазе за хозяином. Также, сам приучен к унитазу и не придётся тратиться на лоток, наполнитель и убирать за ним, он и c этим справляется прекрасно!», - говорится в описании.
По словам хозяйки, такой домашний питомец снизит риск инфаркта и инсульта на 20%.
Однако «просто так» отдать его не смогут. Прежде чем умный кот уйдет к новым хозяевам, претендент должен «пройти собеседование и тест на адекватность».
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