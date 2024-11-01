Россияне могут получить доплату к пенсии

Россиянам, получающим заработную плату в размере до 80 тысяч рублей, может быть прибавка к пенсии до 8% от зарплаты.

При этом государство может добавить до половины этого дохода. Для этого следует откладывать от 3 тысяч рублей в месяц на накопительную пенсию с помощью программы долгосрочных сбережений, пишет РИА Новости.

Госпенсия при таком доходе будет приносить порядка 33% утраченного заработка, а с учетом выплат из ПДС доход составит 40-41% от зарплаты. Чтобы стать участником программы нужно заключить соглашение с НПФ из числа операторов ПДС. С их перечнем можно ознакомиться на сайте ЦБ РФ.

Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал средний размер страховой пенсии в России в следующем году. Он составит порядка 24 тысяч рублей. Кроме того, в 2025 году граждане России смогут единоразово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений.