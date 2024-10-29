Граждане РФ смогут забрать до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений

В следующем году граждане России смогут единоразово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минтруд РФ.

Согласно данным министерства, в текущем году россияне смогут забрать свои пенсионные накопления разом, если речь идет о сумме, не превышающей 351 тысячу рублей. В 2025-м максимальный размер вырастет на 17% — до 412 тысяч.

Вместе с тем средняя выплата в следующем году составит 63 тыс. рублей. Разница между этим числом и максимальным порогом объясняется тем, что у большинства граждан небольшой размер накоплений.

Предполагается, что в 2025 году такую выплату получат более 700 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в текущем году более 20 тысяч семей из Республики Татарстан получили единовременную выплату при рождении детей. На финансирование данной меры поддержки было направлено более 502 млн рублей.