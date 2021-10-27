Россияне готовятся к нерабочим дням: мужчины покупают алкоголь, женщины делают стрижки

Лишь один из десяти россиян готовится к предстоящим нерабочим дням. Как правило, мужчины закупают алкоголь и товары для ремонта, а женщины делают стрижки и маникюр. Таковы данные нового исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

«Двое из троих россиян не готовятся к нерабочим дням, когда будут закрыты торговые центры и развлекательные учреждения. Лишь каждый десятый начал приготовления. Судя по комментариям, люди делают прививки от Covid-19, закупают продовольствие, готовятся к переходу на удаленку, копят деньги, планируют путешествия и поездки», — констатируют аналитики.

Мужчины готовятся к предстоящему нерабочему периоду, предполагающему заметные ограничения из-за борьбы с коронавирусом, чуть активнее женщин. Помимо прочего, они закупают алкоголь и товары для ремонта. Женщины же приобретают книги и лекарства, ищут онлайн-курсы и посещают салоны красоты.

По решению Президента РФ Владимира Путина из-за продолжающегося ухудшения ситуации с коронавирусом дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей России. Глава государства неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.