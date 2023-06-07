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Россиянам запретят управлять автомобилем за неявку в военкомат
МВД России подготовило порядок ограничения права управления транспортным средством для граждан, которые при наличии повестки не явились в военкомат. Проект приказа ведомства опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
Документ затронет граждан, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет, состоят или обязаны состоять на воинском учете. С момента решения о принятии временных мер информация об этом вносится в программное обеспечение Госавтоинспекции.
При отмене решения в едином реестре воинского учета в течение такого же срока ограничение на управление автомобилем будет снято, говорится в документе.
Напомним, 14 апреля президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Позднее Правительство разработало правила и порядок ведения цифрового реестра.
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