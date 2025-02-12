Россиянам рассказали, как вернуть полмиллиона рублей за ремонт жилья

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За ремонт жилья в новостройке россияне могут получить налоговый вычет, его максимальный размер составляет 520 тыс. рублей для семейной пары. Об этом рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев, сообщает издание Life.

«Право на возврат части уплаченного НДФЛ предоставляется гражданам, которые приобрели квартиру в новостройке и получили ее без отделки. Важно, чтобы это условие было зафиксировано в договоре купли-продажи или в договоре долевого участия», – пояснил эксперт.

Он также уточнил, что оформить возврат могут только налоговые резиденты РФ, уплачивающие подоходный налог по ставке 13%.

Специалист добавил, что россияне могут вернуть средства, потраченные на отделочные работы и приобретение плитки, обоев, краски, ламината и межкомнатных дверей. Впрочем, в перечень не входят мебель, бытовая техника и декор.

Лимит имущественного вычета составляет 2 млн рублей на человека – таким образом, за ремонт можно вернуть 260 тыс. рублей. Но для супругов лимит фактически удваивается – соответственно, они могут получить 520 тыс. рублей.

Налоговый вычет можно получить через налоговую инспекцию или работодателя. Подать заявление можно на протяжении трех лет с момента покупки жилья.

«<...> при подаче документов важно следить за правильным оформлением чеков и договоров, так как налоговая может отказать в вычете при наличии ошибок или недостаточности подтверждающих документов», – заключил Федор Васильев.