В Госдуме напомнили россиянам о малоизвестных налоговых вычетах и компенсациях

Россияне, которые платят НДФЛ, могут получить налоговый вычет за занятие спортом, благотворительность, обучение, лечение и покупку лекарств, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни. Об этом в беседе с «Лентой.ру» напомнила член комитета Государственной Думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Например, можно заниматься спортом самостоятельно и увлечь спортом детей. При этом получить налоговый вычет из налога на доходы физических лиц на занятие спортом. Важно, чтобы договор был оформлен официально», – рассказала Бессараб.

Она также отметила, что россияне упускают еще один важный момент – из материнского семейного капитала сейчас можно оплачивать дополнительное образование ребенка. Это могут быть различные секции, занятия в детском саду. Кроме того, граждане часто не знают и про возможность получения компенсаций.

«Это компенсация на услуги жилищно-коммунального хозяйства, компенсация за проезд, в том числе пригородным железнодорожным транспортом. Как правило, это региональные льготы. Нужно зайти на сайт своего отделения социального фонда и внимательно изучить этот вопрос. До сих пор действует и не будет устранена, потому что наше старшее поколение до сих пор этим пользуется, компенсация за пользование телефонной связью. Той самой стационарной связью, когда телефон домашний», – подчеркнула Светлана Бессараб.

С 2025 года в России начал действовать семейный налоговый вычет. Его могут получить работающие родители, имеющие двух и более несовершеннолетних детей или детей, продолжающих обучение по очной форме.