Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ

Сегодня завершилась процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. МИД РФ подчеркнул, что документ прекратил свое существование для Москвы.

«В 00.00 часов 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого договора», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что действие договора было приостановлено еще в 2007 году. Параллельно с этим утратили силу еще два соглашения, связанных с ДОВСЕ: Будапештское соглашение о максимальном уровне наличия обычных вооружений, а также Фланговый документ, принятые в 1990 и 1996 годах соответственно.

МИД напомнил, что после приостановки соглашения Москва оставляла открытым вопрос о восстановлении действия — жизнеспособности — договора. Однако другие его участники решили основываться не на принципах сотрудничества с Россией, а наоборот, «на блоковой антироссийской основе».

Решение об окончательном выходе из ДОВСЕ было принято после начала конфликта на Украине, развязанного НАТО, а также решения альянса о дальнейшем расширении.

Напомним, что Президент России Владимир Путин денонсировал договор 29 мая этого года. При этом, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ДОВСЕ уже давно был нежизнеспособен — Москва лишь привела ситуацию в соответствие с реальным положением вещей.