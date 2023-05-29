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Путин денонсировал Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Документ опубликован на портале правовой информации.
Напомним, глава государства внес документ на рассмотрение Госдумы 10 мая. Нижняя палата российского парламента приняла закон о денонсации на пленарном заседании 16 мая. 24 мая его одобрили в Совфеде.
В марте 2015 года Россия приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, таким образом завершив процесс приостановки своего членства в соглашении, однако продолжала оставаться в нем чисто юридически. С этого времени интересы Москвы в Совместной консультативной группе представляла Белоруссия.
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