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Россия запросила срочное совещание Совбеза ООН из-за обстрела Лисичанска
Россия запросила срочное совещание Совета безопасности ООН после обстрела Лисичанска со стороны ВСУ. Как рассказал заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский, встреча намечена на 6 февраля.
«С учетом уже согласованного графика работы СБ ожидаем, что оно будет назначено на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 6 февраля», – написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, заседание начнется в 15.00 по Нью-Йорку, или в 23.00 по Москве.
Ранее стало известно, что генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш осудил атаку на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Лисичанске.
Напомним, что Лисичанск подвергся обстрелу 3 февраля. Под удар попала пекарня: 28 человек погибли, в том числе один ребенок. Позднее стало известно, что среди жертв оказались министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко, а также депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.
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