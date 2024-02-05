Генсек ООН осудил атаку ВСУ против мирных жителей Лисичанска

Генсек Организации объединенных нацкий Антониу Гутерриш осудил атаку Вооруженных сил Украины на Лисичанск. Он подчеркнул, что удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре недопустимы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря, распространенное его официальным представителем Стефаном Дюжарриком.

«Генеральный секретарь осуждает все атаки против гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе обстрел Лисичанска, где, по сообщениям, погибли мирные жители. Атаки на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — подчеркнуто в заявлении.

Напомним, что Лисичанск подвергся обстрелу 3 февраля. Под удар попала пекарня: 28 человек погибли, в том числе один ребенок. Позднее стало известно, что среди жертв оказались министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко, а также депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.