Глава МЧС ЛНР погиб в результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске

Министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики (ЛНР) Алексей Потелещенко погиб в результате удара украинской армии по пекарне Лисичанска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича», – указал он.

Глава ЛНР отметил, что Потелещенко был мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа. Защищал Луганскую Народную Республику в рядах Народной милиции, затем работал в Министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР. В течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд.

Удар по Лисичанску был нанесен в минувшую субботу. В результате удара по пекарне погибли 28 мирных людей, среди них один ребенок. Сотрудники МЧС смогли спасти из-под завалов 10 человек, за их здоровье и жизнь борются медики.

ТАСС со ссылкой на следователей СКР писал, что при ударе Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, применили РСЗО HIMARS.