Россия запросила 9 декабря заседание Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину

Россия запросила 9 декабря провести заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с поставками оружия на Украину. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Тема — поставки западного оружия на Украину. Здесь есть о чем поговорить!» — написал дипломат.

Ранее, 29 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Бухаресте заявил, что единственным путем к долгосрочному миру на Украине является продолжение поставок оружия.

Российская сторона постоянно критикует поставки вооружения на Украину. Так, Президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал деструктивной позицию ФРГ и других западных государств, поставляющих оружие украинской стороне.