Польша поставила Украине ЗРК «Нева» советского производства

Польша передала Украине зенитно-ракетные комплексы С-125 «Нева-SC», произведенные в СССР и впоследствии модернизированные. Об этом в своем Twitter’е сообщил министр без портфеля польского Правительства Михал Дворчик.

Дворчик опубликовал снимок комплекса и украинских военных на его фоне. При этом он написал: «Не знаю, была ли эта фотография уже или нет, но всегда радует глаз — польская С-125 „Нева“ на вооружении ВСУ».

Зенитно-ракетный комплекс С-125 «Нева» относится к системам ПВО малого радиуса действия. Дальность стрельбы составляет от 3–6 до 12–32 километров, а диапазон высот цели — от 0,02–0,2 до 10–20 километров. ЗРК был принят на вооружение в Советском Союзе в 1961 году.

Несколько сотен комплексов было поставлено на экспорт. По данным из открытых источников, у польской армии имеется 17 таких систем. В 1990-е годы эти ЗРК были модернизированы путем установки на шасси от танка Т-55 (благодаря чему они стали самоходными) и компьютеризации. Последнее позволило увеличить темп стрельбы и сократить численность расчета.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что США намерены переправить на Украину ЗРК NASAMS с Ближнего Востока, но пока не хотят поставлять тяжелые ЗРК Patriot.