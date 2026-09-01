Чайка: Закрытие Русского дома в Берлине приведет к проблемам у Гете-института

Закрытие Русского дома в Берлине может привести к прекращению работы Института Гете в России. Об этом напомнил руководитель Россотрудничества Игорь Чайка, передает ТАСС.

По словам Чайки, деятельность подобных учреждений в любой стране строится на принципе взаимности, и межправительственное соглашение 2011 года, с опорой на которое работал Русский дом в Берлине, не является исключением.

«Оно также определяет деятельность Института Гете, причем не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Не будем выходить за пределы компетенции Россотрудничества, но не удивимся, что не только Институт Гете в России затронет принцип взаимности <...>», – констатировал глава ведомства.

Вместе с тем Чайка заверил, что возглавляемая им структура после закрытия Русского дома в Берлине приложит все усилия, чтобы гуманитарное сотрудничество между РФ и ФРГ сохранялось.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова анонсировала «достойный ответ» на закрытие Русского дома и Генерального консульства в Бонне, которые, на ее взгляд, «давно не давали правящей верхушке покоя».

До этого Германия официально возложила на Россию ответственность за инцидент с дронами в аэропорту Лейпцига/Галле. Помимо закрытия Генконсульства и Русского дома, власти ФРГ пообещали инициировать на уровне Европейского Союза расширение санкционного списка россиян «в контексте гибридных атак» и ужесточить контроль за въезжающими в страну гражданами РФ.

В ночь с 4 на 5 августа в аэропорту Лейпцига/Галле рядом с украинским грузовым самолетом, который был загружен боеприпасами, был обнаружен беспилотник со взрывпакетом. Дрон был разработан профессионалами на заказ и оставался невидимым для систем защиты, писала газета Bild со ссылкой на источники в органах безопасности.

Независимо от этого в конце июля Президент РФ Владимир Путин назвал введенные против России рестрикции рекордными как по числу, так и по бесполезности.