Россия ввела персональные санкции против 287 британских парламентариев

Россия вводит персональные санкции против 287 членов Палаты общин британского парламента. Соответствующий список опубликовал МИД РФ.

«Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании», — отмечается в тексте заявления.

В дипмиссии указали, что враждебная риторика и надуманные обвинения от британских парламентариев не только потворствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию России и ее изоляцию, но и рушат сам фундамент двустороннего сотрудничества стран.

МИД подчеркнул, что работа по расширению российского «стоп-листа» будет продолжена.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса. После этого страны Запада начали активно ужесточать антироссийские санкции. Британское правительство еще в феврале ввело санкции против ВТБ и «Арофлота» и продолжает работать над новыми ограничительными мерами против РФ.