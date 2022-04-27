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Ру Тат
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Политика
27 апреля 2022  15:51

Россия ввела персональные санкции против 287 британских парламентариев

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Россия вводит персональные санкции против 287 членов Палаты общин британского парламента. Соответствующий список опубликовал МИД РФ. 

«Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании», — отмечается в тексте заявления.

В дипмиссии указали, что враждебная риторика и надуманные обвинения от британских парламентариев не только потворствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию России и ее изоляцию, но и рушат сам фундамент двустороннего сотрудничества стран.

МИД подчеркнул, что работа по расширению российского «стоп-листа» будет продолжена. 

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса. После этого страны Запада начали активно ужесточать антироссийские санкции. Британское правительство еще в феврале ввело санкции против ВТБ и «Арофлота» и продолжает работать над новыми ограничительными мерами против РФ. 

 

#мид рф #антироссийские санкции #ответные санкции россии
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