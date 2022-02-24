Британия вводит санкции против «Аэрофлота» и ВТБ

Великобритания замораживает активы банка ВТБ и накладывает санкции на работу авиакомпании «Аэрофлот». Об этом заявил Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, передает РИА Новости.

«Мы полностью замораживаем активы ВТБ», — проинформировал Джонсон, выступая в Палате общин.

При этом политик уточнил, что имеющиеся рычаги позволяют полностью исключить российские банки из финансовой системы Британии.

Кроме того, королевство вводит ограничения на размер депозита, который могут держать граждане России на своих депозитах.

Помимо этого, по словам Джонсона, под запретом оказываются поставки продукции двойного назначения в Россию. Премьер-министр Британии также не исключил, что в дальнейшем РФ отключат от системы SWIFT.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем видеообращении к гражданам страны. После этого страны Запада начали обсуждать необходимость введения новых санкций против России.