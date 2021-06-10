Россия возобновила авиасообщение с восемью государствами

Сегодня, 10 июня, Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также вновь начинает осуществлять чартерные рейсы в Албанию.

Ранее соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Теперь два раза в неделю могут выполняться полеты по таким направлениям, как Москва — Вена, Москва — Будапешт, Москва — Порт-Луи, Москва — Рабат и Москва — Загреб.

Один раз в неделю будут выполняться полеты по направлениям Москва — Бейрут и Москва — Люксембург. Также один раз в неделю разрешены чартеры Москва — Тирана

Кроме того, на взаимной основе увеличено количество авиарейсов в Грецию (на два рейса в неделю по маршруту Москва — Афины), Азербайджан (на один рейс Москва — Баку), Армению (на один рейс Москва — Ереван), Катар (на один рейс Москва — Доха), Узбекистан (на один рейс Москва — Ташкент) и Таджикистан (на один рейс Москва — Душанбе).

Число рейсов, связывающих Россию с Египтом и Сербией (маршруты Москва — Каир и Москва — Белград соответственно), дойдет до семи в неделю, а с Беларусью (маршрут Москва — Минск) — до десяти.

Из Москвы начнут выполняться полеты в Мюнхен, тогда как раньше из городов Германии можно было летать только в Берлин и Франкфурт-на-Майне. Помимо этого, теперь разрешены полеты за рубеж из аэропортов Нижнекамска («Бегишево»), Владикавказа и Томска.