Россия с 10 июня возобновит авиасообщение с восемью странами. Соответствующее решение принял оперштаб.

Будут восстановлены полеты два раза в неделю в Австрию (Москва — Вена), Венгрию (Москва — Будапешт), Республику Маврикий (Москва — Порт-Луи), Марокко (Москва — Рабат), Хорватию (Москва — Загреб).

Один раз в неделю будут совершаться рейсы между Россией и Ливаном (Москва — Бейрут), Люксембургом (Москва — Люксембург), также возобновится чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва — Тирана.

С 10 июня на взаимной основе увеличится количество авиарейсов с Грецией (на два рейса по маршруту Москва — Афины), с Азербайджаном (Москва — Баку), Арменией (Москва — Ереван), Катаром (Москва — Доха), Узбекистаном (Москва — Ташкент), а также с Таджикистаном (на один рейс по маршруту Москва — Душанбе), Египтом (Москва — Каир). Количество рейсов между РФ и Сербией увеличится до семи в неделю.

Возобновится международное авиасообщение с Германией по маршруту Москва — Мюнхен, сообщается на сайте Кабмина.

С 2 июня будет восстановлено регулярное авиасообщение по маршруту Москва — Лондон три раза в неделю на взаимной основе.

Также оперштаб решил с 10 июня возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.

Ранее сообщалось, что Россия продлит ограничение на полеты в Турцию после 1 июня.