Аэропорт «Бегишево» объявил об открытии рейсов в Египет

Международный аэропорт «Бегишево» объявил об открытии рейсов до Египта. Первый полет в Каир состоится 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Рейсы будут выполняться авиакомпанией Azur air. На данный момент билеты на рейс есть в свободной продаже.

Оперативный штаб по борьбе с Covid-19 принял решение возобновить международные перелеты из аэропорта «Бегишево» с 10 июня при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

«При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и условиях въезда в страну назначения», — подчеркивается в сообщении пресс-службы аэропорта.

Для въезда в Египет в аэропорту вылета нужно предъявить распечатанную справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, а в аэропорту прилета — заполненную анкету Public Health Card.