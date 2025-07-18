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Экономика 18 июля 2025 14:35

Россия считает незаконными односторонние санкции ЕС, сообщил Песков

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Россия не признаёт законность односторонних санкций, введённых Европейским союзом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый, 18-й по счёту, санкционный пакет ЕС. Его слова прозвучали в ходе брифинга в ответ на вопрос ТАСС.

«Пока мы видим достаточно такую последовательную антироссийскую линию Европы, — сказал Песков. — Мы неоднократно говорили, что мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными, мы выступаем против них».

Ранее стало известно, что послы стран Европейского союза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России. Новый этап ограничений предусматривает расширение санкционного списка физических и юридических лиц, а также рестрикции в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, вводятся ограничения против ряда банков, а также новые экспортные запреты на продукцию и технологии двойного назначения.

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#Дмитрий Песков #россия и евросоюз #санкции ес против россии
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