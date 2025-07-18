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Экономика 18 июля 2025 10:02

Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщает ТАСС

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Послы стран Европейского союза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России. Об этом журналистам ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«Послы одобрили 18-й пакет санкций», — отметил источник.

Формальное утверждение ограничительных мер предстоит Совету ЕС. Оно будет проведено в ближайшие часы по письменной процедуре. После этого новый санкционный пакет вступит в силу.

Новый этап ограничений предусматривает расширение санкционного списка физических и юридических лиц, а также рестрикции в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, вводятся ограничения против ряда банков, а также новые экспортные запреты на продукцию и технологии двойного назначения.

#санкции ес против россии #санкции против россии #евросоюз
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