Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщает ТАСС

Послы стран Европейского союза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России. Об этом журналистам ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«Послы одобрили 18-й пакет санкций», — отметил источник.

Формальное утверждение ограничительных мер предстоит Совету ЕС. Оно будет проведено в ближайшие часы по письменной процедуре. После этого новый санкционный пакет вступит в силу.

Новый этап ограничений предусматривает расширение санкционного списка физических и юридических лиц, а также рестрикции в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, вводятся ограничения против ряда банков, а также новые экспортные запреты на продукцию и технологии двойного назначения.