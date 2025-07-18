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Экономика 18 июля 2025 11:20

ЕС приступил к разработке 19-го пакета санкций против России

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Евросоюз после введения 18-го пакета санкций против России начал работу над новым, 19-м пакетом ограничительных мер, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-релизе эстонского внешнеполитического ведомства отмечается, что Цахкна подтвердил начало подготовки очередного пакета санкций и подчеркнул, что Евросоюз «не ограничится полумерами».

Ранее стало известно, что послы стран Европейского союза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России. Новый этап ограничений предусматривает расширение санкционного списка физических и юридических лиц, а также рестрикции в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, вводятся ограничения против ряда банков, а также новые экспортные запреты на продукцию и технологии двойного назначения.

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Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщает ТАСС
#санкции ес против россии #россия и евросоюз
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