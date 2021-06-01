Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня

Россия вплоть до 21 июня не станет возобновлять авиасообщение с Турцией и Танзанией в полном объеме. Соответствующее сообщение распространил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее о решении пока не возобновлять полеты в Турцию со ссылкой на близкие к оперативному штабу источники рассказало агентство ТАСС.

Начиная с 15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Введение запрета на полеты тогда было объяснено высокими темпами распространения Covid-19 в этих государствах. Изначально ограничение действовало вплоть до 1 июня.

При этом с 10 июня РФ возобновит авиасообщение с восемью другими странами, о чем сообщало ИА «Татар-информ».