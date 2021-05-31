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Ру Тат
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31 мая 2021  20:04

Россия продлит ограничение на полеты в Турцию после 1 июня

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Россия не станет после 1 июня возобновлять авиасообщение с Турцией в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.

«Продлили (ограничение на полеты в Турцию — прим. Т-и)», — приводит агентство слова одного из своих собеседников.

Начиная с 15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией, оставив только два рейса в неделю по маршруту Москва — Стамбул. Введение запрета на полеты тогда было объяснено высокими темпами распространения Covid-19 в средиземноморской стране. 

Ограничение действует вплоть до 1 июня. Ранее Кремль не стал комментировать возможность возобновления авиасообщения с Турцией, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#запрет полетов #полеты в турцию
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