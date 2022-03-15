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Транспорт
15 марта 2022  22:43

Россия приостановит действие соглашения с Бермудами по надзору за самолетами

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое приостанавливает действие соглашения с Бермудами по надзору за самолетами. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина. 

«Это позволит создать условия для регистрации гражданских самолетов в госреестре РФ и снять риски для пассажирских авиаперевозок», — поясняется в сообщении.

Подобный шаг был сделан в связи с решением властей Бермуд аннулировать летные сертификаты самолетов российских авиакомпаний. Отмечается, что перевод воздушных судов в госреестр РФ позволит Росавиации следить за поддержанием их летной годности вместо зарубежных регуляторов.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 

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