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Здоровье
24 июля 2022  15:25

Россия предоставит Египту тест-системы для выявления оспы обезьян

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Россия готова предоставить Египту специальные системы для выявления оспы обезьян. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

«И мы также предложили нашим коллегам, если у них появится в этом необходимость, поставить тест-системы по выявлению оспы обезьян», – цитирует министра РИА Новости.

Напомним, ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Тем не менее, Роспотребнадзор заявил, что не видит необходимости вводить дополнительные меры из-за этого заболевания. В ведомстве сообщали, что состояние заразившегося оспой обезьян россиянина не вызывает опасений.

#оспа обезьян #Сергей Лавров #мид рф
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