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Здоровье
23 июля 2022  21:04

В Роспотребнадзоре не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за оспы обезьян

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В Роспотребнадзоре не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за оспы обезьян. Состояние россиянина, заразившегося инфекцией, не вызывает опасений. 

«На сегодняшний день необходимости введения дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет, — сказано на сайте ведомства. — Инфицированный подходит курс лечения в медицинском учреждении инфекционного профиля. Благодаря своевременной изоляции пациента удалось избежать возникновения цепочки заражений».

Роспотребнадзором принимаются меры, чтобы купировать риск завоза болезни в страну.

Ранее руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.

#оспа обезьян
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