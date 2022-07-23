В Роспотребнадзоре не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за оспы обезьян. Состояние россиянина, заразившегося инфекцией, не вызывает опасений.

«На сегодняшний день необходимости введения дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет, — сказано на сайте ведомства. — Инфицированный подходит курс лечения в медицинском учреждении инфекционного профиля. Благодаря своевременной изоляции пациента удалось избежать возникновения цепочки заражений».

Роспотребнадзором принимаются меры, чтобы купировать риск завоза болезни в страну.

Ранее руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.