Россия пока не получила образцы элементов, найденных в разбившемся самолете AZAL

Россия еще не получила образцы посторонних элементов, обнаруженных в корпусе разбившегося под Актау самолета, для проведения экспертизы. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в российских авиационных кругах.

Источник отметил, что заявления некоторых зарубежных изданий о том, что обнаруженные элементы являются поражающими компонентами ЗРК «Панцирь», «нуждаются как минимум в дополнительном изучении и экспертизе».

В отчете правительственной комиссии Казахстана отсутствует точная идентификация этих элементов, однако упоминается необходимость дополнительного изучения их происхождения, подчеркнул собеседник.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, разбился в казахстанском городе Актау днем 25 декабря. Из находившихся на борту 67 человек, в том числе пятерых членов экипажа, погибли 38. Среди пассажиров были 16 граждан РФ, семь из них погибли.

В Росавиации сначала назвали причиной авиакатастрофы столкновение с птицами. Выжившие пассажиры сообщили о взрыве, случившемся во время полета. В Управлении здравоохранения Мангистауской области заявили, что на борту взорвался кислородный баллон.

Позднее руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что Embraer 190 не смог сесть в Грозном из-за тумана и плана «Ковер», введенного из-за атак украинских беспилотников. Вместе с тем в AZAL в тот же день заявили, что крушение самолета произошло из-за «физического и технического внешнего вмешательства». Затем Президент РФ Владимир Путин принес извинения Ильхаму Алиеву за трагический инцидент.