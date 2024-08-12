«Когда решается судьба страны»: как в зоне СВО работают бойцы из Татарстана

Фото: из архива бойца

«Настрой у меня патриотический»

В отпуске после ранения в селе Шахмайкино Новошешминского района РТ побывал военнослужащий-контрактник Рашид. Контракт он заключал на 2 года, отслужил пока год.

20 февраля этого года он получил осколочное ранение и сейчас находится на лечении. У него в плечевом суставе застрял осколок, который задевает два нерва. Лечился в госпитале, в июле отпустили домой на 30 суток. Десять дней назад Рашид вернулся в свою военную часть. Там на медкомиссии с участием врачей решился вопрос об операции. «Сказал им: „Руку мне сделайте, и я вернусь в строй“», — говорит солдат.

Рашид служит водителем во взводе материального обеспечения мотопехотного батальона. Непосредственно на передовую возит личный состав, боеприпасы, продукты. Позывной у него короткий — Бек. «Так лучше для радиосвязи», — объясняет Рашид.

Ранение получил во время рейса: дрон сбросил снаряд, машина сгорела.

Перевозит Бек только ночью, без света. Изучил весь путь именно в это время суток. «Если мне днем скажут ехать, я дороги не найду. Ночью у меня свои ориентиры: кривая сосна, сгоревший БМП. По очертаниям, конечно. Однажды замполита батальона вез. Он спрашивает: „Ты видишь что-нибудь? Я ничего! Абсолютно!“ – „Я тоже, товарищ майор“. Замполит удивился: „А как же мы едем?“ – „На ощупь. Да уж полгода „катаю“ эту дорогу, я ее с закрытыми глазами знаю“», — говорит он.

Бек служит в 37-м полку, в котором более 90% — бойцы из Татарстана, остальные ребята из Кузбасса и Пензы. Есть земляки из района: Александр из Слободы Екатерининской, Руслан и Андрей из Новошешминска — с ними Рашид даже в одном взводе.

«У нас первый батальон имени Героя Советского Союза Сабира Ахтямова, — с гордостью произносит он. — Наш 37-й полк так и называют — „татарский полк“, потому что 31-й — это башкиры, 36 — Ульяновская область. По местности, откуда шел основной набор, и назвали. Отношения у солдат братские, хоть все из разных республик и областей».

Бек рассказал, что питание у них хорошее, на базе есть полевая кухня, а на переднем крае бойцы заваривают сухие пайки, полуфабрикаты, открывают консервы.

«Ребята с нашего взвода обеспечения, которые выдают боекомплект, питание, сидят на „передке“. Половина взвода там, половина — на базе. Мы с базы грузим и везем им, а они уже распределяют по переднему краю. Но сейчас на точку, где все это надо получать, ребята ходят пешком. Это около 20 км, и не по дороге, а окольно. Хохлы вычислили, что мы по ней ездим, и начали за нами охоту», — пояснил он.

Рашид рассказал, что «гуманитарка» исправно доходит. Хорошо снабжает Кукмор, из этого района в батальоне много ребят. Новошешминский район в апреле мобильную баню привез. Но Бек туда не ходил: помешало ранение.

Рашид по натуре оптимист и весельчак. Товарищи то и дело его просят: «Бек, расскажи какой-нибудь анекдот». Память у него отличная, каждую прибаутку сразу запоминает. «Там без смеха, шутки нельзя. Иначе психологически тяжело. Юморить надо иногда», — говорит Бек.

«Когда первый раз выехали туда в командировку, было так удивительно и непривычно. Окна в многоэтажках светятся, фонари. Всё видно. А вблизи линии соприкосновения в домах, на улицах — глубокая тьма», — рассказал военный.

Рашид говорит, что контактного боя на позициях как такового нет. Так что противника бойцы в лицо не видят. «Если пойдут в атаку, конечно, стреляем. Они там окопались в обороне и лупят артиллерией, но в основном дроны засылают», — поделился он.

На Бека три раза писали представление к награде, комбат подписывал. Пока бумаги лежат в штабе. «Когда приеду, может быть, им дадут ход. Но для меня это неважно. Мне, главное, живым вернуться», — говорит мужчина.

У Рашида есть сын Шамиль, он окончил второй курс Казанского энергетического университета. С отцом переписывается и созванивается. В данный момент сын со студенческим строительным отрядом находится в Сочи.

В Шахмайкино Рашида ждет мама. Двоюродная сестра, врач Центральной районной больницы Альфия Юсупова, тоже поддерживает связь с братом.

16 июля Беку исполнилось 48 лет. Оказалось, что машина его цела и стоит на их базе в ожидании своего хозяина. «При ранении сгорела другая, не моя. Я вылечусь и вернусь к своему „Уралу“, к нашим ребятам. Настрой у меня патриотический», — говорит боец.

Фото: предоставлено Альбиной Сабировой

«Не смог остаться в стороне, когда решается судьба страны»

Фарит Обенгер наполовину немец, наполовину татарин. Молодые годы парня, родившегося в Альметьевске, прошли в Сармановском районе, родном краю его матери. Он и сегодня бережно хранит в памяти воспоминания, связанные с учебой в Сармановской гимназии.

После девятого класса парень поступил в аграрный колледж. Окончив его, устроился на работу. Несмотря на сильное желание стать военным, по состоянию здоровья не смог осуществить свою мечту. Полтора года назад Фарит Обенгер, заключив контракт на военную службу, уехал в зону СВО.

Фарит участвовал в боевых действиях под Бахмутом, в Кременной, при взятии Авдеевки. За смелость и мужество награжден медалями Суворова и «За доблесть» II степени. Его номинировали еще на две медали. Их еще не вручили ему, поэтому он не стал их называть.

«Захотелось испытать себя, понять, на что я способен. Не смог остаться в стороне, когда решается судьба страны. Решил, что и я должен быть рядом с ребятами. Сейчас у меня есть очень много боевых товарищей и сослуживцев. Не выбирал, куда идти. Где пригодился, там и остался. Ежедневно работаем над собой, проходим боевую подготовку. В свободное время стараюсь читать книги», — рассказал о себе военнослужащий.

Он также поделился условиями жизни на передовой. Живут они в блиндажах. Поступает гуманитарная помощь, получают письма от школьников, дети отправляют открытки. Все это делает военных духовно крепкими, придает им сил.

К слову, мать до последнего не знала о решении сына, Фарит сообщил об этом лишь перед тем, как попрощаться. Конечно же, мать беспокоится за сына. Парень всегда поддерживает связь с близкими. Как только представляется возможность, разговаривает с мамой, сестрой. А сам до отправки на специальную операцию жил в Краснодаре.

«Если хочешь чего-то добиться в жизни, в первую очередь надо верить в свои силы. Ни в коем случае нельзя сдаваться. Мой жизненный девиз — „Не покоряйся беде, смело иди навстречу цели“», — говорит наш герой.

Он считает, что человек, невзирая на возраст, должен учиться, развиваться, всесторонне совершенствоваться.

«Есть только два пути: либо ты шагаешь вперед, либо тебя затопчут. Человек, который не читает, тупеет. Важно найти любимое занятие. Я мечтаю научиться играть на рояле. Сейчас поменялись и жизненные приоритеты», — сказал Фарит.

Фото: из личного архива бойца

«Взяли целую улицу»

Боец с позывным Добрый из Нижнекамска находится в зоне СВО почти два года. За это время он успел принять участие в освобождении множества населенных пунктов и взятии пленных, получить несколько наград. Он рассказал, как обстоят дела на передовой.

«Заходили мы группой по три человека, нас было 12 человек, получается, четыре группы. Заходили мы 7 апреля», — начал свой рассказ боец.

Тогда за неделю группе военнослужащих из Татарстана удалось взять целую улицу. Боец заметил, что для штурмовой бригады это достаточно быстро. Вдобавок им помогала артиллерия. По словам Доброго, с работой этого подразделения сейчас все очень хорошо.

Фото: из личного архива бойца

Еще неделю спустя — 22 апреля — солдаты получили ранения. Доброго ранило в ноги и артерию — всего порядка 12 осколков. Мужчина не мог выбраться сам, вытаскивали его бойцы Зур и Ворчун.

«Я получил осколок в артерию. Мне повезло, рядом был медик, мой хороший друг, позывной Ворчун. Он мне спас жизнь, правильно поставил руку, замотал правильно бинт, поставил правильно гемостатик», — вспомнил татарстанец.

«У меня такое ранение — в 90% случаев летальное. Ворчуну огромное спасибо, жизнью я ему обязан», — добавил Добрый.

До 5 мая он не вставал на ноги. Сослуживцы помогали всеми силами, давали еду и воду. Как только боец смог подняться, он отправился вместе с ребятами в сторону пункта временной дислокации. Чтобы пройти путь в 4 километра, у них ушло три дня. Оттуда мужчину отправили в донецкий госпиталь. Когда появилась возможность, впервые позвонил домой. До этого родственники 34 дня находились в неведении, что с ним.

«Прям полгорода меня искало, потеряло. Я знаю человека, который приезжал в Донецк, искал меня, потому что все перепугались: мама, дочка очень переживали, дай им сил, терпения. От дочки вообще было где-то 300 сообщений. В первую очередь позвонил самым близким — маме, дочке и родной сестре», — поделился военный.

Фото: из личного архива бойца

В зону спецоперации Добрый отправился в октябре 2022 года. За это время успел отметить, как быстро восстанавливаются города, а население возвращается к нормальной жизни. Говорит, это большая радость — купить на рынке помидоры и огурцы, увидеть, как дети ездят на велосипедах и самокатах, зайти в торговый центр. А еще понимать, что здесь, на родной земле, военнослужащих поддерживают даже незнакомые люди.

«У каждого полка есть свои волонтеры, которые с самого начала с нами. Нас очень хорошо поддерживает группа „Актаныш“, вот конкретно мой батальон, мою роту. Здесь, я знаю, есть группа „Ангелы войны“, там такая боевая девочка, прям молодец, она помогает всем нашим медикам», — отметил боец.

Сейчас Добрый находится в отпуске по ранению. Надеется, что в казанском госпитале ему смогут вытащить осколок из артерии. А уже 14 августа планирует вернуться на передовую.

Фото: из личного архива бойца

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей.