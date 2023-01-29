Россия не будет вести с Японией консультации по соглашению о промысле у Южных Курил

Из-за антироссийской санкционной политики Токио Россия не будет вести с Японией консультации по соглашению о морском промысле в районе Южных Курил. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

С началом спецоперации на Украине отношения двух стран стали стремительно деградировать, а администрация Премьер-министра Фумио Кисиды в нарушение всех международных норм и правил стала вводить недружественные меры в отношении РФ, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций.

При этом Токио иногда «бежит впереди паровоза», опережая инициативы западных союзников. К примеру, Япония отменила для России режим наиболее благоприятствуемой нации и выслала группу российских дипломатов.

«В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности», — сказали в МИД.

Дипломаты заявили, что категорически не приемлют какие-либо протесты японской стороны по этому поводу.

Ранее сообщалось, что начиная с 3 февраля этого года Япония запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Как заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, новые ограничения не будут иметь серьезных последствий для страны.