«Ничего нового»: Песков оценил новые антироссийские санкции Японии

Новые санкции Японии не будут иметь серьезных последствий для России, страна сможет к ним адаптироваться. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы все больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций. Включаются элементы компенсаторики или экономики и для социальных аспектов и так далее. Поэтому ничего нового и страшного такие решения для нас не несут», – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Япония с 3 февраля запретит экспортировать в Россию вакцины, медицинское оборудование и препараты, а также ядерные материалы и устройства для обнаружения взрывчатых веществ.

Песков отметил, что островное государство с самого начала спецоперации на Украине находится в числе недружественных стран и ожидаемо продолжает свою «санкционную линию».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Японии ввели персональные ограничения против 22 физических лиц, включая генерального директора ПАО «КАМАЗ».