Россия начала процесс выхода из Всемирной туристской организации

Россия решила приостановить членство во Всемирной туристской организации. Процесс выхода РФ будет полностью завершен за год, передает РИА Новости.

«Россия объявила о намерении выйти из UNWTO, – заявили в организации. – Но приостановка вступает в силу немедленно!».

В начале марта исполнительный совет организации провел первое в истории заседание, где обсуждалась приостановка членства России. С такой инициативой выступили Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина.

При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что выход России из объединения может создать «пагубный прецедент».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. Также было приостановлено членство государства во многих крупных мировых структурах, включая Совет Европы, Конференцию европейских судов и ряд других.