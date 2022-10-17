Муфтий Татарстана в Думе дал бой пропаганде ЛГБТ, напомнив про Содом и народ Лута

Сегодня председатель Духовного управления мусульман РТ в Москве заявил, что после СВО в России началась агрессивная популяризация прозападных нетрадиционных взглядов, и нашел аналогии происходящего в Коране – в истории племени Содом и пророка Лута. «Татар-информ» изучил речь муфтия.

По словам Александра Хинштейна, предполагается внести изменения в пять отраслевых законов, а также в Кодекс об административных правонарушениях Фото: duma.gov.ru

В Думе представители ДУМ Чечни, Татарстана, Москвы…

Сегодня в Госдуме день прошел под знаком борьбы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Официально это мероприятие называлось «парламентские слушания о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения», проходило оно под председательством спикера Вячеслава Володина.

Понятно, что такая животрепещущая тема не могла пройти без участия духовенства, в том числе мусульманского. Были представители Чечни, Москвы (структура Альбира Крганова), Татарстана. Причем только Казань была представлена первым лицом, от имени мусульман республики выступил председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муфтиата, принять участие в парламентских слушаниях Самигуллина пригласил зам Володина – Петр Толстой. По сути, именно он курирует антиЛГБТшное направление, и неслучайно сегодня было объявлено, что будет создана межфракционная группа во главе с Толстым.

Такая животрепещущая тема не могла пройти без участия духовенства, в том числе мусульманского Фото: duma.gov.ru

Какие изменения ожидают страну после знаменательного заседания в Думе? По словам Александра Хинштейна, предполагается внести изменения в пять отраслевых законов, а также в Кодекс об административных правонарушениях. В качестве примера неотвратимости наказания был озвучен размер штрафа за пропаганду педофилии – до 10 млн рублей.

Муфтий против мира Содома

Свое выступление Камиль Самигуллин начал со слов: «Как представитель одной из мусульманских религиозных организаций России, я всецело поддерживаю эту инициативу, потому что с началом СВО мы наблюдаем, как в нашей стране резко активизировались процессы по агрессивной популяризации прозападных нетрадиционных взглядов на вопросы семьи и нравственности». По мнению муфтия Татарстана, перед религиозными деятелями всех основных конфессий России возникла острая необходимость в информационном противодействии распространению идеологии вседозволенности и моральной распущенности в обществе.

В качестве богословского обоснования Камиль Самигуллин привел историю Содома и пророка Лута. Об этой истории говорится в Коране следующее: «И [мы отправили] Лута [пророком к его народу]. И он сказал своему народу: «Неужели вы станете предаваться разврату (гомосексуализму), который до вас не совершал никто из миров?!»

Камиль Самигуллин: «Давайте вместе защищать традиционные ценности от нетрадиционного вмешательства!» Фото: dumrt.ru

Народ Содома прославился тем, что вел жизнь, полную блуда, пороков и дурных пристрастий. И одним из самых распространенных грехов было мужеложство. Мужчинам ставили в упрек, что они оставляли своих жен ради гомосексуальных связей. Люди не слушали наставлений и увещеваний Лута. В итоге тот в отчаянии обратился к Богу с мольбой, и на жителей Содома посыпался камнепад.

«Эту кораническую историю упоминает и наш любимый пророк Мухаммад. В одном из хадисов он говорит: “Больше всего я боюсь для своей общины деяния народа Лута”. То есть пророк предрек, что такая угроза когда-нибудь нависнет перед людьми вновь! И она действительно возникла. Нравственное состояние современного общества вызывает очень много аналогий с историей народа Лута алейхиссалям», – заявил в Госдуме муфтий Татарстана.

«Считаю, что запрет на пропаганду ЛГБТ на законодательном уровне (в кино, интернете, театрах и книгах) значительно упростит задачу религиозным организациям, которые сейчас ведут системную работу по укреплению института семьи. Давайте вместе защищать традиционные ценности от нетрадиционного вмешательства!» – завершил свою речь Камиль Самигуллин.

По сути, именно Петр Толстой (справа) курирует антиЛГБТшное направление Фото: duma.gov.ru

«В мечети для геев я бы намаз не читал, опасно там наклоняться»

Следует отметить, что муфтий Татарстана не впервые высказывается о своем отношении к ЛГБТ. В 2016 году в гостях у одной казанской газеты, отвечая на вопрос, что делать людям с нетрадиционной ориентацией, он ответил, что нужно покаяться. «Потому что все это противоречит естеству, тому, как создал нас Господь. В Коране, вообще во всех писаниях, говорится: “Мы создали вас парами”. У мужчины естественна любовь только к женщине», — заявил Самигуллин.

Тогда же его фраза «В мечети для геев я бы намаз не читал, опасно там наклоняться» облетела многие соцсети.

Фото на анонсе: dumrt.ru