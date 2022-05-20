«Россия – Исламский мир» в Казани: приветствие от Путина и 1100-летие до Судного дня

Почему Талгат Таджутдин предлагает продлить празднование юбилея принятия ислама булгарами, как Равиль Гайнутдин просил в Казани мечети для Москвы, а турецкий экс-депутат хочет пошить татарский френч. Репортаж «Татар-информа» с пленарного заседания группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Площадка «Россия – Исламский мир» была организована первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в 2006 году и воссоздана в дальнейшем Рустамом Миннихановым Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На фоне санкционной и гибридной войны поиск партнеров на Востоке для России становится стратегической задачей. И тут как нельзя кстати подошла площадка «Россия – Исламский мир», организованная первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в 2006 году и воссозданная в дальнейшем Рустамом Миннихановым. Сегодня ее заседание прошло в Казанской ратуше.

«Бойцы-мусульмане стойко проявляют мужество и самоотверженность»

В ходе заседания было зачитано приветствие от Владимира Путина. Это сделал бывший министр строительства, а теперь главный куратор строек в стране, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В обращении прозвучали слова о важности 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, о многонациональном народе России, о мусульманах, которые внесли значительный вклад в развитие страны. «В ходе проведения специальной военной операции бойцы-мусульмане стойко проявляют мужество и самоотверженность», - зачитал вице-премьер.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин зачитал приветствие от Владимира Путина Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Далее в докладах звучали тезисы о текущей политической ситуации: про политический и экономический диктат, про западную толерантность только для внутреннего потребления, девиации, преподносимые Западом как норма, информационные кампании, причинах возникновения нацизма.

Седьмое заседание группы (13-е по счету за всю историю ее существования) посвящено теме «Российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия – залог укрепления общегражданской идентичности». Мероприятие началось с чтения Корана Камилем Самигуллиным, муфтием Татарстана, затем был показан фильм о том, как проходило заседание группы в Саудовской Аравии в Джидде. То самое, после которого королевство признало российскую вакцину «Спутник V» и даже причиной споров, кто же сыграл большую роль в этом успехе. Как известно, поражение – сирота, а у победы много отцов. Участник того спора в этот раз был в зале в Казани.

Мероприятие началось с чтения Корана Камилем Самигуллиным, муфтием Татарстана Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Говоря о духовных лидерах, Шаймиев отдельно на заседании отметил роль председателя Центрального духовного управления мусульман Талгата Таджутдина, который уже провел празднование 1100-летия ислама еще в 1989 году (по лунному календарю).

«Ислам на снегу»

Конечно же заседание в Казани не могло обойтись без подробного рассказа о Татарстане и мусульманах России (по подсчетам полпреда в ПФО Игоря Комарова, в Поволжье этнических мусульман – 6 млн). Вспомнили и 1000-летие Казани, и включение Болгара и Свияжска в ЮНЕСКО, и создание полилингвальных школ..

Предметом гордости Шаймиева стало возрождение в Татарстане «северного ислама» («ислам на снегу», как образно назвал это явление первый Президент РТ). «В 90-е годы у нас было 23 мечети, а сейчас спустя 30 лет работает 1,5 тысячи мечетей», - порадовался Минтимер Шарипович.

Предметом гордости Минтимера Шаймиева стало возрождение в Татарстане «северного ислама» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Госсоветник РТ вспомнил, как Россия вступила в Организацию исламского сотрудничества. По словам Минниханова, это решение созрело после визита Путина в Малайзию в 2003 году, и на следующий год будет праздноваться 20-летие той памятной поездки.

Заместитель генсека ОИС, присутствовавший в Казани, связал Казань со штаб-квартирой мусульманского ООН. Он зачитал приветствие от своего шефа Хусейн Ибрахим Таха, возглавляющего Организацию исламского сотрудничества с конца 2020 года.

Чуваши на празднике и приглашение от Хабирова

В зале можно было наблюдать Главу Башкортостана Радия Хабирова, с некоторыми представителями команды которого еще несколько месяцев назад были напряженные отношения. Хабиров сидел в окружении Шаймиева и главы Чувашии Олега Николаева (кто там говорил, что чуваши остались на обочине празднования 1100-летия принятия ислама булгарами?).

В зале можно было наблюдать глав Башкортостана и Чувашии Радия Хабирова (в центре) и Олега Николаева (слева) Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Радий Фаритович поначалу попросил разрешение обратиться к участникам с мусульманским приветствием. Он рассказал, что в Башкирии действует 1400 общин ЦДУМ, создана Евразийская ассоциация содействию исламскому образованию. «К 1100-летию откроются новые корпуса Российского исламского университета ЦДУМ. Пользуясь случаем, приглашаем всех на мероприятие», - заявил Хабиров.

Далее Глава Башкирии рассказал, что 24 февраля ЦДУМ от имени своих духовных управлений и имени миллионов мусульман высказал «полную поддержку нашей страны и нашего лидера».

А гости кто?

Помимо гостя из Уфы первыми лицами были представлены Кабардино-Балкария (Казбек Коков) и Карачаево-Черкесия (Рашид Темрезов). Остальную исламскую Россию представляли чиновники рангом пониже – это Дагестан, Чечня, Крым, Ингушетия.

За бизнес на заседании отвечал старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев, бывший полпред Татарстана в Турции, а сейчас директор торгового дома Tatarstan Trade House Рамиль Мавлютов и... Расул Боташев, заместитель руководителя ФГУП «Главный центр специальной связи» (последнее больше можно отнести к сфере спецслужб, как никак отвечает за доставку секретных и правительственных депеш).

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Что касается зарубежных гостей, то про представителя правящей семьи одного из эмиратов ОАЭ и куратора мусульманских общин за пределами классического Востока Али Рашида аль-Нуайми мы уже писали.

Интересным был состав делегации из Саудовской Аравии. Это Мухаммад Абдельвахид Арифи, советник министерства исламских дел, призыва и наставления КСА и Хани бин Юсуф Хашогджи, член консультативного совета. Минниханов поблагодарил короля Салмана бин Абдулазиза бин Салмана Аль Сауда за радушный прием в Джидде. Все это было неслучайно, сейчас между Саудовской Аравией и Россия все больше точек соприкосновений.

Турция была представлена двумя бывшими депутатами Великого национального собрания Турции, стоявших у истоков создания правящей «Партия справедливости и развития» Яшар Якышом и Исмаилом Сафи. К слову, последний встречал Рустама Минниханова во время его визита в Анкару и был в восторге от его френча, и даже обещал пошить себе такой. Правда, в этот раз он был все-таки в классическом костюме.

«Мы будем праздновать и по солнцу, и по луне»

Одной из главных интриг торжеств 1100-летия был приезд в Казань уроженца Татарстана главы Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина. Его выступление было одним из самых продолжительных. Муфтий рассказал, что еще в 90-е годы провел важные переговоры о вступлении Росси в ОИС, перечислил имена всех лидеров исламских мира, с которыми были контакты у муфтия.

Отдельно Равиль хазрат поднял вопрос о строительстве мечетей в крупных российских городах. «Во время последнего праздника «Гайд аль-фитра» (Ураза-байрам) только в четырех мечетях Москвы собралось 350 тыс. человек собралось, это половина от мусульманского населения Казани», - посетовал глава ДУМ РФ. Также гость из Москвы предложил российским властям создать группы по работе с исламским миром, в частности в вопросах по созданию цифровую валюту на принципах исламского банкинга. «Мы можем предоставить экспертов», - обещал Равиль хазрат.

Равиль хазрат Гайнутдин (в центре) поднял вопрос о строительстве мечетей в крупных российских городах Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Гость из Северной Африки, бывший замглавы МИД Египта Иззат Саад мягко осудил поддержку Западом конфликта на границе России, вспомнил про советские связи с Востоком, информационной войне, Валдайском клубе и Мюнхенской речи Путина.

Одим из последних выступал Талгат Таджутдин, он заявил, что торжества 1100-летия принятия ислама волжскими булгарами в стране будут праздновать не до конца года, а до Судного дня. «Мы будем праздновать и по солнцу, и по луне. И празднования будут продолжаться до Судного дня. В сентябре всех ждем в Башкирии», - заявил глава ЦДУМ.

А пока участников группы «Россия – Исламский мир» ждут заседания и поездка в Болгар на «Изге жыен».