Али Рашид аль-Нуайми: «Московский Кремль, власти страны поддерживают Рустама Минниханова»

Али Рашид Нуайм является влиятельным политиком на Ближнем Востоке, курирует в Абу-Адиб think’s tank по борьбе с экстремизмом Фото: © Наргиза Амруллаева / «Татар-информ»

Уроженец Объединенных Арабских Эмиратов держится достаточно скромно, но в то же время является влиятельным политиком на Ближнем Востоке. Он выпускник Портлендского университета (США), курирует в Абу-Адиб think’s tank по борьбе с экстремизмом. Его отец 13 лет возглавлял эмиратское МИД. Аль-Нуайми это достаточно влиятельная семья, родственная правящему роду в эмирате Аджман. Корреспондент «Татар-информа» пообщался с Али Рашидом Нуаймом.

— Вы не впервые в Татарстане. Помните свой первый визит в Казань?

— У меня очень много было посещений и Татарстана и других республик. У меня очень много друзей в Татарстане и других регионах. Первый раз, когда я был в Татарстане, это было зимой, было очень-очень холодно, 30-40 градусов. Когда я первый раз был, я познакомился с культурой, древней культурой татар. И то, что татары гордятся своей идентичностью, я понял, что этот народ, татарский народ, хочет быть впереди, в авангарде. Он хочет быть производительным, давать что-то этому миру, быть полезным и оставить свой отпечаток и в республике, и во всем мире.

— А в каком году впервые приехали?

— Примерно в 2017 году. И, несмотря на то что у татар такая древняя история, есть свои традиции, которых они держатся, несмотря на это, это очень открытый народ, открытый для других народов, для всех людей. Такой очень великодушный народ, с которым можно налаживать отношения, начиная от простого человека до президента республики.

«Несмотря на то, что у татар такая древняя история, есть свои традиции, которых они держатся, это очень открытый народ, открытый для других народов, для всех людей» Фото: © Наргиза Амруллаева / «Татар-информ»

— Вы сказали, что татары гордятся национальной идентичностью, в то же время есть мнение, что ислам отрицает национальность.

— Немножко не совсем так. Ислам против расизма, ислам против шовинизма, но ислам не против национальностей, не против национальных идентичностей. И даже более того, исламская идентичность и татарская идентичность не противоречат друг другу, а можно сказать, что дополняют друг друга. То есть исламская идентичность, если можно так сказать, она не противоречит, не выступает против национальной идентичности гражданина какой-то страны. Наоборот, она ее дополняет. Я просто приведу пример: у тебя такая тюбетейка, в Чечне своя тюбетейка, в Киргизии, в Казахстане, в других странах, у них свои тюбетейки. Но они все мусульмане. Ислам пришел и не стал запрещать какие-то национальные традиции. Каждый народ сохранил свои традиции.

— Вы возглавляете Всемирный совет мусульманских сообществ (ОАЭ). Не могли бы вы рассказать, что за организация, чем занимается?

— Международный совет мусульманских сообществ был организован с той целью, чтобы поощрять и поддерживать мусульман, которые живут за пределами исламского мира. Поощрять их в какой степени? Чтобы они интегрировались в свое общество, в то общество, в котором они живут, чтобы не отделялись, но в то же время сохраняли свои традиции мусульманские.

«Минтимер Шаймиев — очень мудрый человек, который смог поставить республику на нужные рельсы, быть полезным и внутри, для жителей Татарстана, и для всей России» Фото: tatarstan.ru

— Можно ли сказать, что ваш совет является пропагандистом некой формы мягкого ислама?

— Не совсем уместно сравнивать это и организацию. Наша миссия заключается в том, чтобы показать ислам, какой он есть. Ислам — это религия любви, религия мира, религия взаимного сосуществования с другими конфессиями, с другими религиями. И в общем, если мы говорим об исламе, ислам как милость, как говорится в Коране, для всех миров. Пророк говорил в Коране о милости для всех миров, не только для мусульман, а вообще для всего мира.

— В то же время мы понимаем, что шейх возглавляет с 2012 года организацию «Хидайе», которая противодействует экстремистским течениям. Какие советы он дает России в этом вопросе?

— Несколько наставлений. Первое, чтобы мусульмане здесь вели свою деятельность на пользу общества, были едиными, были частью общества российского, чтобы не отделялись от него. И последнее, чтобы сюда не привозили посторонние идеи, то есть из других стран.

«Я вижу Рустама Нургалиевича как человека очень умного, мудрого, человека, у которого есть стратегическое видение развития республики» Фото: president.tatarstan.ru

— Последний вопрос: когда и как познакомились с Рустамом Миннихановым?

— Во-первых, я был еще знаком с первым Президентом РТ Минтимером Шаймиевым. Он очень мудрый человек, который смог поставить республику на нужные рельсы, быть полезным и внутри, для жителей Татарстана, и для всей России. Когда первый раз я сюда приехал, в Казань, я уже тогда познакомился с нынешним президентом Рустамом Нургалиевичем. Я вижу его как человека очень умного, мудрого, человека, у которого есть стратегическое видение развития республики. И так как он, президент республики, возглавляет группу «Россия — Исламский мир», это является свидетельством этого и показателем того, что Московский Кремль, власти страны поддерживают Рустама Нургалиевича в этом вопросе.

— Спасибо.

Фото на аносе: © Наргиза Амруллаева / «Татар-информ»