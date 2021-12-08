«Разные весовые категории»: кто пробил «путевку в хадж» для российских мусульман?

С 1 января 2022 года россияне, привитые «Спутником V», смогут посетить святые для мусульман места в Мекке и Медине. Такое решение власти Саудовской Аравии приняли после визита в Джидду Президента РТ, председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустама Минниханова. Вместе с тем ДУМ России сделал неожиданное заявление.

С 1 января 2022 года россияне, привитые «Спутником V», смогут посетить святые для мусульман места в Мекке и Медине

Фото: ИА «Татар-информ»

«Мы хотим заранее договориться, чтобы российских паломников пускали с вакцинацией»

Решение, благодаря которому вакцина «Спутник V» приравнивается к препаратам, одобренным Всемирной организацией здравоохранения, было опубликовано Министерством здравоохранения КСА 5 декабря. «С 1 января разрешаются короткие поездки в Саудовскую Аравию, которые включают обряды хаджа или умры, для вакцинированных двумя дозами “Спутника V”», – говорится в сообщении ведомства.

Решение властей королевства сложно переоценить, поскольку с начала пандемии власти Саудовской Аравии ограничили доступ к святыням ислама, потом открыли их только для саудитов и совсем недавно – для иностранцев, привитых признанными ВОЗ вакцинами. Как известно, Всемирная организация здравоохранения не признает «Спутник V», ссылаясь на формальные причины. Фактически речь в политических разногласиях нескольких групп государств, из-за которых мусульмане, живущие в России и странах СНГ, фактически лишились возможности хаджа.

Исправить ситуацию удалось благодаря работе Группы «Россия – Исламский мир», которую возглавляет Президент Татарстана Рустам Минниханов. 24 ноября 2021 года руководитель республики провел в Джидде пленарное заседание Группы «Россия – Исламский мир». В его работе приняли участие влиятельные в мусульманском мире персоны. В частности, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрахим Таха, замминистра иностранных дел Саудовской Аравии Валид бин Абдул Карим, генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммад аль-Иса, генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива Найеф Фалах аль-Хаджраф и другие. Немаловажно, что на заседании с докладом выступил и советник хранителя двух святынь, губернатор Мекки эмир Халид ибн Фейсал.

Исправить ситуацию удалось благодаря работе Группы «Россия – Исламский мир», которую возглавляет Президент Татарстана Рустам Минниханов Фото: president.tatarstan.ru

После пленарного заседания Рустам Минниханов провел личную встречу с замминистра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом, на котором передал просьбу от всех мусульман России и стран СНГ. «Проходя умру, я подумал, что огромное количество паломников из нашей страны хотят совершить хадж, и не могу не просить вас так настойчиво дать возможность российским паломникам совершить его», – сказал тогда Минниханов.

Президент Татарстана подчеркнул, что мусульмане России и многих стран с нетерпением ждут решения властей Королевства Саудовской Аравии, в котором будут озвучены условия совершения хаджа в 2022 году.

«Есть люди, которые вакцинировались, они получают документ, что прошли вакцинацию. Вакцина, которая делается в России, “Спутник V”, она хорошая. Oна в ВОЗ пока не зарегистрирована, процесс идет. Но мы хотим заранее договориться, чтобы российских паломников пускали с вакцинацией», – обратился с просьбой Рустам Минниханов.

Президент РТ отметил, что понимает высокий уровень ответственности перед руководителями Саудовской Аравии с точки зрения обеспечения безопасности людей. И выразил уверенность, что совместными договоренностями удастся организовать паломничество.

Заместитель министра по делам хаджа и умры Абдельфаттах бен Сулейман Машат пообещал, что обязательно рассмотрит этот вопрос. «Я принимаю ваше предложение, мы его обязательно внимательно рассмотрим и примем решение. Уверен, Всевышний Вам поможет», – ответил он. Результат этих переговоров и был озвучен Министерством здравоохранения КСА 5 декабря.

Всемирная организация здравоохранения не признает «Спутник V», ссылаясь на формальные причины Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«У победы множество отцов, а у поражения всегда один виновник»

Любопытно, что вскоре после решения властей Саудовской Аравии в СМИ стали появиться сообщения о политических и религиозных деятелях, которые якобы добились разрешения совершить хадж для российских мусульман в 2022 году. Например, зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов сообщил в интервью РИА Новости, что эта заслуга принадлежит главе Духовного управления мусульман России.

«Этому решению предшествовала большая работа: обращение к властям СА (главы ДУМ РФ. – Ред.) муфтия шейха Равиля Гайнутдина, Совета по хаджу при Правительстве РФ, обращения и наших коллег из стран СНГ, ведь многие вакцинированные “Спутником” – из мусульманских стран, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и из арабских стран», – заявил Аббясов.

Почему ДУМ России решило перетянуть одеяло на себя в очень чувствительном для российских мусульман вопросе?

Известный исламовед, ведущий научный сотрудник ИЯЛИ имени Г. Ибрагимова АН РТ Азат Ахунов считает, что заявление Рушана Аббясова может быть продолжением некоего соперничества, которое возникло между ДУМ России и Татарстаном много лет назад.

В ДУМ РФ заявили, что эта заслуга принадлежит главе Духовного управления мусульман России Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Это соперничество связано не только с празднованием 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, это началось гораздо раньше, еще во времена создания Болгарской исламской академии. Я думаю, заявление ДУМ РФ – это продолжение скрытого конфликта», – считает Ахунов.

По словам исламоведа, шейх Равиль Гайнутдин и Рустам Минниханов, выражаясь языком спорта, относятся к разным весовым категориям, поэтому их влияние на принятие решений в исламском мире несопоставимо.

«Президент Татарстана по поручению Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир», он наделен высокими полномочиями. Мы помним, на каком уровне его встречали в Саудовской Аравии. Я не исключаю, что глава ДУМ России озвучивал инициативы разрешить привитым россиянам отправляться в хадж, но решил этот вопрос именно Рустам Минниханов», – напомнил Ахунов.

Мнение ученого разделяет известный блогер и автор телеграм-канала Альберт Бикбов.

«У победы множество отцов, а у поражения всегда один виновник. То же самое можно отнести к такой важной теме, как открытие дороги в хадж для россиян. Из-за проблем с признанием вакцины “Спутник V” между странами была стена, а для многих даже годовая отсрочка, особенно для пожилых людей, – это достаточно серьезный удар.

Всегда будут лица, заявляющие о том, что они внесли главную лепту в победу. Но я придерживаюсь мнения, что решающую роль в этом вопросе сыграл Президент Татарстана Рустам Минниханов», – сказал Бикбов.

С начала пандемии власти Саудовской Аравии ограничили доступ к святыням ислама, потом открыли их только для саудитов и совсем недавно – для иностранцев, привитых признанными ВОЗ вакцинами Фото: ИА «Татар-информ»

Собеседник ИА «Татар-информ» напомнил, что Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» – серьезная организация, решающая многие острые вопросы. На площадках группы проходят насыщенные встречи, идет обмен мнениями.

«Президент Татарстана как руководитель группы координирует работу команды по взаимодействию с исламским миром. Контакты Минниханова с Саудовской Аравией ведутся не один год, и у него много личных связей в этой стране. А на Востоке есть правило, что без долгих, доверительных личных контактов дела обычно не идут. Доверие вырабатывается годами. Долгосрочные контакты – это один из главных активов, который Рустам Минниханов наработал за долгие годы работы председателем Группы стратегического видения. И этот актив сейчас выстрелил», – считает Бикбов.

«Говорить о том, что ДУМ РФ и духовенство Саудовской Аравии не поддерживают контакты, я бы не стал, но мы давно не слышали об их взаимодействии. Поэтому я вижу здесь заслугу именно Рустама Минниханова, поскольку речь идет о наработанном опыте, большом багаже контактов. Решение Саудовской Аравии – прежде всего плоды этой работы», – считает блогер.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru