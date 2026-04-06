Китай готов на год продлить безвизовый режим для россиян

Председатель КНР Си Цзиньпин

Китай может продлить действие безвизового режима для граждан России на год – то есть до сентября 2027-го. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел РФ, пишет газета «Известия».

«Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год. Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Пробный безвизовый режим был введен 15 сентября 2025 года и будет действовать до 14 сентября 2026-го. Любой гражданин РФ, имея при себе только загранпаспорт, может поехать в Китай на 30 дней. В ответ Россия по решению главы государства Владимира Путина ввела безвизовый режим для граждан КНР с 1 декабря 2025 года.

При этом опрошенные изданием эксперты предполагают, что власти Китая не согласятся на бессрочную отмену виз, но будут ежегодно пролонгировать безвизовый режим. На данный момент КНР не ввела бессрочный безвизовый режим ни для какой страны. Но в ноябре 2025-го временная отмена виз была на год продлена для граждан более чем 40 государств.