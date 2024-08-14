Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Россия и ОАЭ обсудили взаимодействие в рамках БРИКС
Спецпредставитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом ОАЭ в Москве Мухаммедом Ахмедом аль-Джабером. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, включая поддержание активного политического диалога и наращивание сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.
«Отдельно затрагивалась тематика российско-эмиратского взаимодействия в рамках БРИКС», – сказано в сообщении.
БРИКС – межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, КНР и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской Республики. В августе 2023 года в группу были приглашены 6 новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с начала 2024 года. Одно из приоритетных направлений в деятельности БРИКС – содействие укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире. Столица Татарстана примет саммит стран БРИКС в период с 22 по 24 октября 2024-го. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»