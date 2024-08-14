Россия и ОАЭ обсудили взаимодействие в рамках БРИКС

Спецпредставитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом ОАЭ в Москве Мухаммедом Ахмедом аль-Джабером. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, включая поддержание активного политического диалога и наращивание сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.

«Отдельно затрагивалась тематика российско-эмиратского взаимодействия в рамках БРИКС», – сказано в сообщении.

БРИКС – межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, КНР и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской Республики. В августе 2023 года в группу были приглашены 6 новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с начала 2024 года. Одно из приоритетных направлений в деятельности БРИКС – содействие укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире. Столица Татарстана примет саммит стран БРИКС в период с 22 по 24 октября 2024-го. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.