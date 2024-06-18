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Политика 18 июня 2024 12:25

Россия и КНДР подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

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Президент Владимир Путин одобрил предложение МИД России подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Внешнеполитическому ведомству разрешено вносить в проект изменения, не имеющие принципиального значения, в ходе переговоров о подписании указанного документа.

«Считать целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — отмечается в распоряжении.

Напомним, на данный момент Президент находится с рабочей поездкой в Якутии, после чего отправится с государственным визитом в КНДР, а затем – во Вьетнам. Перед государственным визитом в КНДР Владимир Путин написал статью для газеты «Нодон синмун», в которой раскрыл основные вехи сотрудничества и дружбы двух стран, а также перспективы партнерских связей.

#Владимир Путин #КНДР
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