Россия и КНДР подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Президент Владимир Путин одобрил предложение МИД России подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Внешнеполитическому ведомству разрешено вносить в проект изменения, не имеющие принципиального значения, в ходе переговоров о подписании указанного документа.

«Считать целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — отмечается в распоряжении.

Напомним, на данный момент Президент находится с рабочей поездкой в Якутии, после чего отправится с государственным визитом в КНДР, а затем – во Вьетнам. Перед государственным визитом в КНДР Владимир Путин написал статью для газеты «Нодон синмун», в которой раскрыл основные вехи сотрудничества и дружбы двух стран, а также перспективы партнерских связей.