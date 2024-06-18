Путин в Якутске ознакомился с инновационными проектами «Квартала труда»

Президент РФ Владимир Путин в Якутске посетил креативный кластер «Квартал труда», где осмотрел выставку творческой и ИТ-индустрии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В экспозиции, с которой ознакомился глава государства, представлены стенды нескольких инновационных проектов», — отмечается в сообщении.

Среди проектов — анализатор медицинских снимков Sciberia, действующий на базе ИИ, система мониторинга авиадвигателей «Хорус», анимационная студия «Тундра».

«Квартал труда» — первый в России креативный кластер, в котором действует преференциальный режим ТОР. Сегодня в него входят 128 резидентов. Площадка, нацеленная на поддержку бизнеса в сфере кино, анимации, медиа, цифрового контента и дизайна, создана на территории заброшенного мясокомбината и начала работать в ноябре 2022 года.

Фото: kremlin.ru, видео: телеграм-канал Кремля