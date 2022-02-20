Россия и Беларусь продолжат совместные учения из-за ситуации в Донбассе

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко решили продолжить совместную проверку сил реагирования из-за военной активности у границ Союзного государства и ухудшения ситуации в Донбассе. Об этом заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин, сообщает Telegram-канал возглавляемого им ведомства.

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — сообщил министр.

При этом, по словам главы Минобороны Беларуси, предполагается тщательно проработать этапы обороны Союзного государства, которые «не были охвачены с такой степенью детализации» во время предыдущих этапов проверки.

Россия и Беларусь начали проверку сил и средств реагирования Союзного государства в конце января. Первый ее этап включал передислокацию войск и создание группировок на угрожаемых направлениях. Вторым этапом стали учения «Союзная решимость — 2022», которые начались 10 февраля.

Ранее Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что по имеющимся у него данным российский лидер Владимир Путин принял решение о вторжении на Украину и оно может произойти в ближайшие дни. СМИ стран Запада утверждали, что речь может идти в том числе и о действиях с территории Беларуси.

До этого Президент РФ Владимир Путин после переговоров с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Россия не хочет войны.