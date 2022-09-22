Россия дала предварительное согласие на назначение Линн Трейси послом США в Москве

Россия дала предварительное согласие на назначение американского дипломата Линн Трейси послом США в Москве, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Да, агреман (предварительное согласие одного государства на назначение определённого лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства – прим.ред.) дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад», – цитирует Рябкова ТАСС.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Президент США Джо Байден выдвинул кадровую сотрудницу госдепартамента, которая возглавляет дипмиссию в Армении, на должность российского посла. Журнал Foreign Policy, ссылаясь на мнение специалистов, писал, что назначение нового посла США в России может затянуться на месяцы из-за «токсичного состояния» отношений между двумя странами.

В случае назначения она станет первым американским послом-женщиной в России. Прежний посол Джон Салливан, занимавший этот пост с конца 2019 года, 4 сентября завершил работу в РФ и покинул ее столицу. Пока обязанности поверенного в делах посольства исполняет Элизабет Руд.