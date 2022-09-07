FP: Назначение нового посла США в России может затянуться на месяцы

Должность посла Соединенных Штатов в России может оставаться незанятой в течение нескольких месяцев и дольше. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на нынешних и бывших американских дипломатов.

По словам источников издания, назначение нового американского посла в Москве может затянуться из-за «токсичного состояния» отношений между двумя странами, вызванного конфликтом на Украине.

Дело в том, что сначала выбранную Президентом США Джо Байденом кандидатуру предстоит одобрить Сенату, а потом власти России должны будут дать согласие на прием нового посла по дипломатическому протоколу.

«<…> действующие и бывшие дипломаты США со скепсисом относятся к перспективе быстрой выдачи агремана новому американскому послу в России», — констатирует FP.

Как ранее сообщал «Татар-информ», прежний посол США в России Джон Салливан, занимавший этот пост с конца 2019 года, 4 сентября завершил работу в России и покинул Москву. Пока обязанности поверенного в делах посольства исполняет Элизабет Руд.

Позднее Салливан объяснил свою отставку в разговоре с журналистом газеты Politico Нахалем Туси тяжелой болезнью своей жены Грейс Родригес. В последнее время ее состояние сильно ухудшилось, и 5 сентября она скончалась.